Celular Nokia 3310 completa 20 anos

Lançado oficialmente em um 1º de setembro, o Nokia 3310 completa hoje exatos 20 anos. Apesar de a empresa ser finlandesa, o celular foi projetado na unidade de Copenhague, na Dinamarca, e produzido na Finlândia e na Hungria. Ele ficou conhecido por sua resistência, duração da bateria e o "jogo da cobrinha".

O aparelho foi responsável por promover algumas mudanças no envio de mensagens SMS, prevendo o que aconteceria com as mensagens contínuas dos aplicativos atuais. O "tijolão" permitia enviar mensagens de até 459 caracteres, quase o triplo do tamanho padrão vigente na época. A SMS chegava em textos separados para quem tinha outros modelos, mas para usuários do finlandês, eram organizados em um único tópico.

Bem antes de existirem os smartphones, o Nokia FriendsTalk permitia que usuários entrassem em salas de bate-papo e criassem grupos de amigos para trocar mensagens em tempo real, usando a mesma tecnologia SMS. Nos Estados Unidos, o serviço também suportava WAP (3G).

O 3310 vinha de fábrica com quatro jogos: Pairs II, Space Impact, Bantumi e Snake II. Esse último se tornou um grande clássico, rendendo destaque em uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2012.



A HMD Global, empresa que detém a marca Nokia, chegou a lançar um sucessor em 2017 para alimentar tamanho saudosismo, mas, com tantas limitações, passou longe do sucesso alcançado pelo pioneiro.