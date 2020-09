Com lançamento marcado para o próximo dia 9 de setembro em um evento on-line da Motorola, o Moto Razr 2 teve seu design revelado em uma publicação no Twitter.

O leaker (vazador) Ishan Agarwal divulgou, pela primeira vez, detalhes para além dos já conhecidos cantos arredondados e entregando como ele se parece com os modelos mais antigos da marca.

Moto Razr 2 tem design inspirado em modelos antigos - Reprodução

Agarwal confirmou, ainda, que o smartphone terá conectividade 5G, graças ao chip Snapdragon 765G da Qualcomm. A câmera traseira deve ter 48 MP, enquanto a frontal, 20 MP. Já a bateria terá capacidade de 2.800 mAh, aproximadamente 300 mAh a mais do que o seu antecessor.

Ainda não há informações, no entanto, sobre o tamanho do display, mas rumores indicam que terá 6,7 polegadas. Mais leve que a primeira geração do Moto Razr, ele terá 190 gramas e dimensões de 168,5 x 72,5 x 8 mm. Detalhes como preço e disponibilidade global devem ficar para anúncio oficial.