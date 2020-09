LG marca evento e pode lançar o Velvet

O LG Velvet, novo smartphone da LG, pode estar com data marcada para chegar ao Brasil. Em comunicado à imprensa, a LG do Brasil agendou evento para o dia 17 de setembro.

Sem dar nenhum detalhe sobre o lançamento nem preço, o anúncio resume que "a grande novidade do ano vem aí". O aparelho chegou a ser listado no site das Casas Bahia sob o valor de R$ 4.299.

Na Coreia do Sul, ele foi lançado com o chip Snapdragon 765G, com conectividade 5G, mas é provável que a versão equipada com o Snapdragon 845, de 2018, seja a apresentada no país.

O Velvet possui tela OLED de 6,8 polegadas, na proporção 20,5:9. Além disso, tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria de 4.300 mAh vem com suporte para carregamento rápido.

Essa versão 4G é vendida na Europa pelo preço sugerido de € 549 (R$ 3.450, aproximadamente).