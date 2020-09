LG Wing é confirmado para o dia 14 de setembro

Com design inovador, o LG Wing finalmente teve sua data de lançamento anunciada. A LG confirmou lançamento em evento on-line a ser realizado no dia 14 de setembro, transmitido pelo canal oficial do YouTube ou Facebook da LG Mobile Global.

Ao girar uma das telas, o novo smartphone forma um peculiar T. Segundo o GSM Arena, a tela principal possui 8 polegadas e a outra, horizontal, vem com 4 polegadas.

Sem entrar em detalhes, a LG revela que o celular faz parte do "Projeto Explorer" da empresa, que tem como objetivo trazer "experiências de usabilidade diferentes e ainda inexploradas". A marca ainda está desenvolvendo parcerias com a Qualcomm, com o site de buscas Naver e com as plataformas de streaming Rave, Tubi e Ficto.

Em um vídeo divulgado pelo Android Authority, é possível ver o LG Wing em ação, com o app Wave em execução, enquanto é possível realizar chamadas e controlar o player de música.

A expectativa é de que o processador utilizado seja Snapdragon 765G, com 8 GB de memória RAM e o GPU Adreno 620. A câmera principal deve ser de 64 MP. O valor esperado é na faixa de US$ 1.000 (aproximadamente R$ 5.280, na conversão direta).