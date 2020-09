Realme lança smartphone 5G mais barato disponível

A Realme é uma das marcas chinesas que compõem o conglomerado BBK Electronics, ao lado da Oppo, OnePlus e vivo (que não tem a ver com a operadora). Ainda focada no mercado asiático, a empresa acaba de apresentar o Realme V3 5G, com preço bastante competitivo.

A versão básica custa o equivalente a R$ 765, na cotação atual, com 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Equipado com a conectividade 5G, ele chega como o aparelho mais barato disponível no mercado utilizando essa tecnologia. A versão com 8/128 GB chega ao equivalente a R$ 1067.



O V3 5G foi apresentado ao lado dos Realme X7 e X7 Pro, considerados mais avançados, e está sendo vendido com duas opções de cor e três variações de memória RAM e armazenamento interno. O chipset é um MediaTek Dimensity 720 5G e ele possui uma bateria de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido de 18 W.

O Realme V3 5G na cor azul; também está disponível versão branca - Divulgação

A tela é IPS LCD de 6,5 polegadas, com resolução HD+. A câmera frontal de 8 MP está no controverso notch em gota, enquanto na parte traseira está um conjunto com três sensores: 13 MP (principal) + 2MP (macro) + 2MP (profundidade).

Ainda em pré-venda, ele começará a ser enviado a partir do dia 9 de setembro na China. Não há previsão de disponibilização no Brasil e os interessados devem recorrer aos serviços de varejo especializado – tomando cuidado com a possibilidade de taxação.