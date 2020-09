Apple deve lançar iPhone 12 em 15 de setembro

Alvo de uma série de vazamentos e especulações, o iPhone 12 pode finalmente estar a caminho. A Apple acaba de confirmar evento, realizado diretamente de sua sede, em Cupertino, no próximo dia 15 de setembro.

Outro produto que deve ser anunciado também é o Apple Watch Series 6, fazendo com que a companhia mantenha a tradição de anunciar novidades no mês de setembro. A chegada ao mercado, no entanto, pode ficar para outubro, devido a atrasos de fornecedores.

Entre as atualizações do novo modelo, ele deve ser lançado com o Apple A14 Bionic, que tem um desempenho 50% superior ao A13. O aparelho também deve inaugurar a conectividade 5G mmWave, além de trazer o sensor LiDAR, de cálculos de profundidade do iPad Pro.