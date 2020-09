Na tentativa de alavancar o conteúdo Reels, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, anunciou novo teste global para o aplicativo.

Segundo Mosseri, nas próximas semanas os usuários devem receber atualizações com três opções de interface, com o objetivo de avaliar qual delas ganha mais popularidade. O foco deve estar no Reels (Momentos) e em compras.

Novas opções de interface do Instagram - Divulgação

Ao primeiro olhar, as três opções parecem iguais, mas guardam pequenas diferenças:



Na primeira, a guia Explorar se move para o topo, ao lado do Direct e Atividades, e dá lugar ao Reels, na barra inferior.

Na segunda, Reels vai para o centro da barra inferior.

Já na terceira opção, o botão de novo conteúdo é deslocado para cima e a barra inferior fica com seis ícones, em vez de cinco: Atividades, Explorar, Shopping, Momentos/Reels, Home e Perfil.