Com a chegada do Android 11, uma leva de 117 novos emojis que acompanham o sistema operacional começam a ser mais conhecida entre os usuários. Eles seguem as recomendações Emoji 13.0 do Unicode, publicadas no início deste ano.

Além dessas novidades, mais de 2.000 emojis já disponíveis atualmente tiveram seus desenhos aprimorados para a plataforma da Google. Essa é a maior atualização desde o Android 8.0 Oreo, quando os "blobs" foram removidos.

Emojis já conhecidos foram aprimorados - Divulgação

Parte deles já havia sido divulgada em julho, no Dia Mundial do Emoji. Entre os inéditos, estão um rosto sorridente com lágrima, um rosto disfarçado e o popular gesto italiano "ma che vuoi".

Novos emojis disponíveis no Android 11 - Divulgação

Além desses, 10 novos emojis de pessoas foram incluídos, como um ninja e até um abraço abstrato. A bandeira e o símbolo transgênero também entram nesse pacote.

Confira todos: