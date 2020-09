Instagram anuncia legendas automáticas no IGTV

Os vídeos publicados na IGTV passam a ganhar legendas automáticas a partir de hoje, segundo anúncio do Instagram. A novidade está sendo liberada aos poucos, tanto para as plataformas iOS quanto para Android.

Na tentativa de aumentar a acessibilidade, as legendas usam inteligência artificial – quanto mais forem requeridas, mais precisas ficam – e contemplam 15 idiomas, inclusive o português.

A ativação será feita na seção de configurações do aplicativo. Sempre que o usuário assistir a algum vídeo no volume mínimo, as legendas serão geradas automaticamente. A rede social também pretende incluir um menu no próprio quadro de exibição dos vídeos para ativar e desativar a transcrição.

Inicialmente, o novo recurso estará restrito a conteúdos feitos por criadores e perfis profissionais, de acordo com comunicado. Ainda não há previsão para a disponibilidade mais ampla.