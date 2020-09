Spotify acusa Apple de 'comportamento anticompetitivo'

Ontem (15), a Apple anunciou algumas de suas muitas novidades durante o "Time Flies", indo além dos gadgets como iPads e smartwatches.

No movimento de se consolidar também como uma empresa de serviços, com uma parcela de seus lucros cada vez maior vindo do setor, a gigante de Cupertino lançou o Apple One, um pacote que engloba produtos como iCloud, Apple Music e Apple TV+ e funciona com uma assinatura mensal.

Menos de uma hora depois do anúncio, a plataforma de streaming Spotify reagiu em comunicado: "Mais uma vez, a Apple usa de sua posição dominante e práticas pouco justas para deixar os competidores em desvantagem e privar os consumidores ao favorecer os seus próprios serviços".

Ainda no texto: "Pedimos às autoridades de concorrência que atuem com urgência para restringir o comportamento anticompetitivo da Apple, que se não for controlado, causará danos irreparáveis à comunidade de programadores e ameaçará a nossa liberdade coletiva de ouvir, aprender, criar e ligar".

A Apple cobra das empresas que possuem aplicativos para iOS uma taxa de 10% a 30% em pagamentos. O jogo Fortnite, da Epic, foi recentemente banido da App Store por contornar a situação e cobrar de forma independente. Por outro lado, ao oferecer serviços como o Apple Music, a empresa fica com todo o lucro, o que outras companhias enxergam como concorrência desleal.