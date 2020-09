Xiaomi Mi 10T Pro tem preço vazado na Europa

Um novo topo de linha da Xiaomi está a caminho e seu preço, ao menos na Europa, já é conhecido. Uma série de vazamentos já havia revelado algumas das especificações do Mi 10T Pro e o valor cobrado, em euros, passa a ser uma das novidades.

De acordo com o leaker chinês Digital Chat Station, a variante Pro vai custar € 699 (aproximadamente R$ 4.320, na conversão direta). O valor é inferior ao do lançamento do Mi 10 Pro e até mesmo ao do Mi 10. A fabricante chinesa optou pelo display LCD de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz, em vez do AMOLED e esse pode ser o principal motivo para a redução de custo do novo dispositivo.

A câmera principal do aparelho conta com 108 MP e o processador escolhido é o Snapdragon 865 Plus, o mais potente disponível no mercado. A bateria de 5.000 mAh deve garantir uma boa autonomia para horas de jogo e vídeos assistidos.

Como o preço divulgado foi em euros e não em yuans, esse valor pode vir a cair, já que a conversão em dólar acaba sendo mais vantajosa para quem deseja importar. Ainda não há uma data definida para o lançamento, mas deve ser em breve.