Instagram Lite volta ficar disponível para Android

Fora da Play Store desde maio, o Instagram Lite voltou a receber atualizações, ao menos na loja paralela APK Mirror. A versão simplificada, desenvolvida para smartphones com pouca memória, traz no histórico as versões 215 e 216, de 9 e 15 de setembro.

A atualização mais recente já figura na Play Store, mas ainda não pode ser baixada. Em nota ao site ao site Android Police, o Facebook admite que voltou a testar o Instagram Lite para oferecer "alta qualidade" na experiência do usuário.

Por enquanto, não há detalhes sobre datas nem se o aplicativo voltará a ficar disponível para o público brasileiro. Uma das opções para celulares menos potentes é acessar o site da rede social diretamente do navegador instalado.