LG lança K42 com câmera quádrupla

A LG pegou o mercado de surpresa ao lançar a versão atualizada de sua linha intermediária K40. Sem anúncio prévio, a sul-coreana acaba de apresentar o K42, com recursos otimizados.

O smartphone de gama média chega ao público renovando o design da série, a começar pela textura em ondas da parte traseira, com listras que reagem à luz. O conjunto de câmeras também foi modificado, contando agora com 4 sensores. O principal possui 13 MP. Na frente, a câmera perfurada no display tem 8 MP. O sensor biométrico vai na lateral, no botão de ligar.



Com uma tela de 6,6 polegadas, de resolução HD+, por dentro o LG K42 traz o processador MediaTek Helio P22. Além disso, ele tem 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, expansível por meio de cartões microSD. A bateria é de 4.000 mAh, mas ainda não há detalhes sobre suporte para carregamento rápido.

O dispositivo sul-coreano, apesar de se enquadrar como intermediário, possui a certificação MIL-STD-810G, de nível militar, garantindo maior resistência a quedas e altas temperaturas. Com Bluetooth 5.0, o som inclui a tecnologia DTS X3D.

Apesar de já estar no site da fabricante, ainda não informações sobre o preço nem a disponibilidade no mercado global.