Dois rapazes furtaram martelinho da janela de emergência da linha 22 (Jardim Oceânico x Alvorada) do BRT - Divulgação

Publicado 19/02/2023 17:27 | Atualizado 19/02/2023 17:39

Rio de Janeiro - Dois rapazes, sendo um deles menor de idade, foram detidos por agentes do BRT Seguro da Secretaria Municipal de Ordem Pública, no terminal Alvorada, na manhã deste domingo (19/02), após furtarem um martelinho da janela de emergência de um dos articulados da nova frota.



O motorista do BRT, que fazia a linha 22 (Jardim Oceânico x Alvorada), foi avisado por um passageiro que os dois haviam furtado o martelo. No terminal, o motorista entrou em contato com um fiscal da MOBI-Rio, que acionou os agentes do BRT Seguro. Após a detenção, eles foram levados para a 16ª DP, onde foi feito o registro de ocorrência. O menor foi apreendido e o maior ficou preso.



Desde o início do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, em junho de 2021, já foram realizadas 1.739 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas. Também foram registradas aproximadamente sete mil multas por evasão de passageiros.