Claudia Leitte está entre os famosos com títulos eleitorais cancelados - Reprodução Instagram

Claudia Leitte está entre os famosos com títulos eleitorais canceladosReprodução Instagram

Publicado 22/10/2026 08:30

Diversas celebridades brasileiras aparecem com os títulos eleitorais cancelados por ausência às urnas em três turnos consecutivos, sem justificativa ou regularização. Entre os nomes estão Claudia Leitte , Eduardo Costa, Giulia Be, Maurício Mattar, Flora Matos, Fabi Bang, Rebeca Andrade e Danilo Gentili. O sertanejo Eduardo Costa, por exemplo, aparece com o documento cancelado desde 2015, enquanto Flora Matos e Fabi Bang estão na mesma situação desde 2019. Já Giulia Be e Maurício Mattar tiveram os títulos cancelados em 2025.

Pela legislação eleitoral, quem deixa de votar em três turnos consecutivos, sem justificar as ausências ou quitar as multas, pode ter o título cancelado e fica impedido de votar até regularizar a situação. Com o segundo turno marcado para domingo (25), os artistas citados não poderão participar da votação caso permaneçam irregulares.

Que vergonha!

