Claudia Leitte está entre os famosos com títulos eleitorais canceladosReprodução Instagram

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Andrei Lara
Diversas celebridades brasileiras aparecem com os títulos eleitorais cancelados por ausência às urnas em três turnos consecutivos, sem justificativa ou regularização. Entre os nomes estão Claudia Leitte, Eduardo Costa, Giulia Be, Maurício Mattar, Flora Matos, Fabi Bang, Rebeca Andrade e Danilo Gentili. O sertanejo Eduardo Costa, por exemplo, aparece com o documento cancelado desde 2015, enquanto Flora Matos e Fabi Bang estão na mesma situação desde 2019. Já Giulia Be e Maurício Mattar tiveram os títulos cancelados em 2025.
Pela legislação eleitoral, quem deixa de votar em três turnos consecutivos, sem justificar as ausências ou quitar as multas, pode ter o título cancelado e fica impedido de votar até regularizar a situação. Com o segundo turno marcado para domingo (25), os artistas citados não poderão participar da votação caso permaneçam irregulares.
Que vergonha!