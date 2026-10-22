Claudia Leitte está entre os famosos com títulos eleitorais canceladosReprodução Instagram
Famosos dão as costas às urnas e têm títulos cancelados
Claudia Leitte, Eduardo Costa, Giulia Be e outros artistas estão impedidos de votar por não regularizarem ausências eleitorais
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