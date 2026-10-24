Virginia Fonseca virou alvo de críticas após pedir doações para a babá que perdeu tudo em um incêndio - Foto: reprodução Instagram

Virginia Fonseca virou alvo de críticas após pedir doações para a babá que perdeu tudo em um incêndioFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/10/2026 10:00

Virginia Fonseca conseguiu transformar até um gesto de solidariedade em polêmica. A influenciadora foi duramente criticada após incentivar seus seguidores a fazerem doações para Jaqueline Bianca, babá de seus filhos, que perdeu praticamente tudo em um incêndio em Goiânia. Virginia prometeu contribuir, mas a internet não engoliu o pedido. O motivo? A mesma influenciadora que acaba de promover uma festa com um bolo avaliado em pelo menos R$ 250 mil para a filha Maria Flor está pedindo ajuda financeira ao público para reconstruir a vida da funcionária.

Nas críticas, até Maíra Cardi entrou na história. Internautas compararam as duas e disseram que, no lugar de Virginia, Maíra teria resolvido tudo discretamente, sem precisar convocar seguidores. Convenhamos, quem tem dinheiro para gastar R$ 250 mil em um bolo poderia, pelo menos, dispensar a vaquinha. Afinal, para quem vive cercada de milhões, reconstruir a casa de uma funcionária não deveria depender de Pix alheio.

Dessa vez, o bolo ficou indigesto!