Eduardo Cavaliere comemorou a virada de Lula na capital fluminense - Foto: reprodução rede social

Eduardo Cavaliere comemorou a virada de Lula na capital fluminenseFoto: reprodução rede social

Publicado 27/10/2026 11:00

A vitória de Lula deu a Eduardo Cavaliere um motivo a mais para sorrir. Depois do banho de água fria provocado pela derrota de Eduardo Paes na disputa pelo governo estadual, o prefeito do Rio comemorou a virada do petista na capital, onde Flávio Bolsonaro havia vencido no primeiro turno. Cavaliere classificou o resultado como a maior virada do Brasil e associou a reação dos eleitores ao cancelamento do segundo turno para governador.

A declaração tem endereço político bastante claro. Afinal, na política carioca, até comemoração de vitória presidencial pode vir acompanhada de um recado para a disputa estadual.