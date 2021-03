Por Abner Ferreira

Publicado 07/03/2021 06:00

“Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje”. Por mais clichê que essa frase possa parecer, ela é um sábio conselho. E provavelmente você já ouviu por diversas vezes, em diferentes situações, dita pelas pessoas mais variadas de seu círculo. Deixar para depois algo que precisa ser feito nada mais é que procrastinar. A palavra é originada do latim procrastinatus e significa transferir para outro dia ou deixar para depois. Postergar, retardar, atrasar e prorrogar são alguns sinônimos.

Estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos – um batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil. Para essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito. É uma autossabotagem patológica que destrói o nosso recurso mais valioso: o tempo. A vida passa de forma muito rápida e precisamos aprender a lidar de maneira sábia com isso. Conforme está escrito: “Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria” (Salmos 90.12).

Publicidade

Dizem por aí que procrastinação é “coisa de gente preguiçosa”. Para os psicólogos, a procrastinação pode estar ligada a distúrbios mentais, como ansiedade e problemas de autoestima. Há quem deixe de realizar uma tarefa por medo de reprovação. Outra causa da procrastinação está relacionada ao cérebro, mais precisamente ao córtex pré-frontal, o responsável, entre outras coisas, pelo controle dos impulsos e determinação do foco.



A procrastinação tem vários efeitos sobre a vida pessoal. Um deles é que as relações com os amigos e familiares pode ficar comprometida, uma vez que é comum o procrastinador não encontrar tempo ou não conseguir organizar a agenda para se fazer presente. No ambiente profissional, os malefícios também são significativos. Além de ficar mal visto pelos empregadores ou clientes por não cumprir os prazos combinados, o procrastinador afeta também a produtividade da equipe.



Publicidade

A procrastinação interfere na saúde e na qualidade de vida. Isso ocorre porque, ao atrasar as atividades e não conseguir atender todas as demandas e compromissos, o indivíduo começa a se sentir mal, angustiado, sem energia e sobrecarregado. Esses sentimentos, por sua vez, podem provocar estresse e ansiedade. No livro de Efésios, no capítulo 5 e versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve: “Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus”. De certa forma, o procrastinador não consegue aproveitar as oportunidades.



Quer saber como parar de procrastinar? Comece fazendo uma coisa de cada vez. Evite abraçar um monte de atividades em um mesmo período. Organize-se e faça uma coisa por vez. Definir prioridades e investir tempo e esforço nelas também é o passo mais importante para vencer a procrastinação. Se já identificou áreas em sua vida que devem ser mudadas, não procrastine: comece já.

Publicidade

Vencer a procrastinação não é fácil, mas também não é impossível. Progredir nessa luta deve ser um hábito diário, dando um passo de cada vez.