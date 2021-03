Ilustração da coluna Caminho da Sabedoria. 28.03.2021 Paulo Márcio

Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 28/03/2021 06:00

O olho é o órgão responsável pelo sentido da visão. Sua tarefa é converter as ondas de luz emitidas ou refletidas por objetos em impulsos elétricos, que são enviadas ao cérebro. Todas as informações fornecidas por este órgão fotorreceptor têm um papel dominante para a interpretação do mundo pelo ser humano. Como é preciosa a visão! Se o corpo fala, os olhos são os maiores porta-vozes.



Tudo passa pelos olhos: emoções positivas ou negativas, lembranças, assimilações, experiências passadas, reflexões, sensações, novas construções visuais. Tanto é que o registro ocular, assim como as nossas digitais, é único e serve como uma forma de validação da nossa identidade em alguns dispositivos de segurança, pois, de fato, os olhos não mentem.



O poético ditado “os olhos são as janelas da alma” é de autoria desconhecida. Uns dizem que é de Leonardo da Vinci, outros de Shakespeare. Esse ditado já virou até nome de filme. “Só se vê bem com os olhos do coração” é outra frase que reflete bem a importância da forma como enxergamos a vida. Esta é de Antoine de Saint Exupéry, autor do clássico 'O Pequeno Príncipe'.



Cada pessoa desenvolve um filtro através do qual vê a vida. Alguns são realistas, outros pessimistas, e há os otimistas. Este grupo tem grande vantagem na vida, por encarar de forma diferenciada as situações que passam, desenvolvendo resiliência, tolerância, entre outras competências. Ver o lado bom da vida é essencial para quem busca o bem-estar físico e mental.



Mas existem as distorções cognitivas, caracterizadas pela Psicologia como maneiras que a mente encontra para se convencer de que algo nunca está bem. Cientistas já identificaram que as distorções cognitivas são resultado do padrão de pensamentos negativos. Quando a negatividade na forma de pensar se torna um padrão, ela orienta como as informações e os eventos são interpretados ao longo da vida e afeta a forma como a pessoa enxerga o mundo.



A humanidade atual é tentada diariamente pelo apelo ao “desejo dos olhos”. Usando a Psicologia do Marketing, imagens são engenhosamente projetadas para causar o maior impacto visual possível, estimular desejos inconvenientes e atrair consumidores. Muita gente desenvolve sentimentos e atitudes ruins só pelo que vê postado nas redes sociais de outras pessoas (que na maioria das vezes apresenta uma vida nada verdadeira).



Olhar o bem e desviar os olhos da maldade é um alerta bíblico. Jesus falou enfaticamente sobre os perigos de um olhar carnal e os desdobramentos catastróficos que ele pode produzir trazendo escândalo e vergonha. É por isso que já conhecendo a natureza carnal do ser humano, Jesus orienta que se corte o mal pela raiz evitando tudo que possa levá-lo ao pecado.

“E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora; melhor é para ti entrares no Reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno” (Marcos 9.47). Jesus foi radical: ou você se livra do mau olhar ou o mau olhar vai te levar para a eternidade sem Deus.



A partir daquilo que escolhemos ver, podemos trazer clareza para dentro de nós ou atrair escuridão e pecado. "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas” (Mateus 6.22,23). Em tempos de crise, use as lentes da fé e olhe para Jesus. Ele tem a direção certa para a sua vida. “Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus” (Hebreus 12.2).

Os olhos alimentam a mente e a mente alimenta o coração. Fixe seus olhos permanentemente em Jesus Cristo, pois somente olhando para Ele, você terá forças para vencer em tempos de crises. Fique alerta e não caia em armadilhas. Alimente-se de esperança, amor, fé. Que Deus te abençoe!