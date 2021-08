Arte coluna bispo 15 agosto - Arte Paulo Márcio

Publicado 15/08/2021 06:00

Na Bíblia, os filhos de Deus são comparados aos cedros do Líbano. “O justo florescerá como palmeira; crescerá como cedro no Líbano” (Salmo 92.12). Sempre que vejo uma daquelas árvores enormes, que a gente quase não vê o topo, eu penso em como são as suas raízes. E, assim como o alicerce é responsável por transmitir a carga da construção para o solo, a raiz tem a função de fixar a árvore no solo e pode ser até maior que a altura da própria árvore.

O cedro do Líbano, por exemplo, é uma árvore que, nos seus primeiros anos de vida, tem um crescimento subterrâneo maior. Enquanto a planta tem apenas cinco centímetros, suas raízes já possuem um metro e meio de profundidade. O cedro do Líbano cresce primeiro onde ninguém pode ver, mas depois pode chegar a atingir até 40 metros de altura.



Também é possível achar na Bíblia o registro de um conceito interessante sobre alicerce. Olha só: “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha" (Mateus 7.24-27).



Sempre que vejo uma boa construção, eu penso nos alicerces dela. Uma regra básica da Engenharia garante que a parte mais importante de qualquer construção é o alicerce, que sustenta tudo o que vem depois. E ele precisa ser meticulosamente calculado e executado da forma certa para que a estrutura criada se mantenha de pé. Quanto maior for a construção mais reforçada deve ser a fundação.



Uma das construções mais ousada da história, o prédio Burj Khalifa, que fica em Dubai, possui nada menos que 828 metros de altura e 160 andares. O edifício foi inaugurado em 2010 e ainda hoje permanece no top da lista dos prédios mais altos do mundo. O Burj Khalifa é um projeto belíssimo de se ver, mas a olho nu é impossível visualizar o quão fortes são os seus alicerces.



Erros cometidos na fundação podem comprometer toda a edificação. Na Itália, a Torre de Pisa é um exemplo visível de alicerce mal feito. A torre, construída totalmente inclinada, desperdiçou milhões de dólares e ainda corre o risco de desabar.



Em 1998, o edifício residencial Palace II, na Barra da Tijuca, desmoronou; causando a morte de oito pessoas e deixando centenas de famílias desabrigadas. Alicerce é coisa séria: tanto nas construções, quanto na vida.



O alicerce de uma construção é feito normalmente de concreto e aço, por serem materiais mais resistentes. Que tipo de materiais você utiliza na construção da sua vida? Somos como casas, construídas pouco a pouco. Dedicamos tempo e esforço a essa construção, mas, se não estiver bem alicerçada, podemos cair e nos machucar.



Jesus e seus ensinamentos são o alicerce perfeito, impecavelmente calculado por Deus, para que sua belíssima arquitetura, além de atrair a atenção das pessoas, seja devidamente segura. Deus te abençoe!