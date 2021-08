ABNER VALE ESTA - ARTE O DIA

Publicado 29/08/2021

Com a ansiedade rondando a gente, com essa preocupação toda de não se sobrecarregar com o excesso do amanhã, com a ideia de que é preciso aproveitar o hoje, sem deixar o passado e o futuro interferirem no presente; se o mundo está um caos, se existe crise financeira, se Jesus vai voltar mesmo, e se todo mundo vai morrer um dia, então para quê planejar o futuro? Será que aquela listinha de objetivos que as pessoas fazem na virada do ano serve para alguma coisa?

Por mais que planejar pareça uma opção errada em algum momento da vida, a verdade é que ninguém se envolve em grandes realizações sem ter primeiro se planejado. Planejamento está muito associado a gestão, a preparação, a organização. A criação de um plano para conquistar determinado objetivo é tarefa essencial no mundo da administração. Então, se você perguntar a um gestor quais são as metas da sua empresa, com certeza ele não vai dizer que ainda não planejou.

Mas se os especialistas afirmam que planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro, planejar não vai causar ansiedade? De forma alguma. Para alcançar êxito na vida não tem como fugir das ações pensadas e calculadas, o contrário será uma vida estacionada. Onde você deseja estar daqui a 5, 10, 15 anos? No filme 'Alice no País das Maravilhas', o personagem Coelho diz o seguinte para Alice: "Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve". Acho que ela resume a importância de se ter um bom plano pessoal para a vida.

Pessoas que não se comprometem com nenhum plano com medo de fracassar, geralmente utilizam o argumento de que o mais importante é viver o presente. A ciência até já nomeou esse medo de planejar as coisas: teleofobia. A teleofobia não é uma doença, propriamente dita, mas uma característica da personalidade de quem se sente extremamente inseguro quanto ao futuro e por isso nunca planeja nada. Quem sofre desse mal, sente extrema sensação de ansiedade e pânico só pela ideia de planejar um acontecimento futuro. Geralmente a teleofobia está relacionada com outras doenças emocionais como a depressão. É preciso ficar atento.

Entendendo que planejar é importante, faço algumas ressalvas com base bíblica quando diz que o homem planeja em seu coração o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos, Pv 16.9. Por mais que a gente planeje e faça tudo certo, não há nada garantido no futuro. É bom que fique claro, que Deus tem o controle de tudo e age sempre para garantir o nosso bem, mesmo quando as coisas não saem exatamente como o planejado. Pode ser que exista algum plano traçado por você hoje que não se encaixa no seu futuro. Então, uma das melhores formas de ganhar tempo na vida é convidando Deus para fazer parte de cada projeto desde o início. Pode acontecer de você mostrar a Ele o seu plano magnífico, e Ele apresentar a você uma proposta ainda mais esplêndida. Deus te abençoe!