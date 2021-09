Paulo Márcio - Paulo Márcio

12/09/2021

Para a Geografia cultural, lugar é o espaço geográfico, cuja porção é dotada de significados específicos para os relacionamentos humanos, ou seja, lugar onde os seres humanos e todos os seres vivos buscam estabelecer laços afetivos. Neste aspecto, os lugares aos quais você frequenta revelam sua maior procura. Por exemplo: homens solteiros frequentam baladas, praias e ambientes onde possam encontrar relacionamentos afetivos. Assim também as moças solteiras vão a ambientes onde possam encontrar o amor de sua vida.



Os pescadores vão ao mar todas as manhãs, ou noites, porque estão à procura de peixes para sua alimentação ou sobrevivência; pessoas desempregadas vão as empresas onde possam ser contratadas. Assim como as pessoas enfermas vão aos hospitais onde possam adquirir cura e as pessoas injustiçadas vão aos tribunais, porque procuram por justiça.



Os muitos lugares por onde andamos mostram o que estamos procurando. E esta procura pode ser uma destas mencionadas anteriormente; por isso, caso não queira ser confundido por quem não representa sua identidade, sua procura, seus desejos, é necessário observar bem os ambientes aos quais você frequenta.



Quando a viúva, mencionada em Lucas 18, procurava o juiz iníquo, todos sabiam que buscava por justiça. As pessoas que adentram os lugares espirituais procuram relacionamento com Deus, mas nem todos os lugares assim denominados são de fato o que se dizem ser.



Os hebreus andaram 40 anos pelo deserto. O livro de Números registra essa caminhada. O que eles estavam procurando? Eles procuravam a terra que mana leite e mel. O que eles encontraram? Eles passaram a ter um relacionamento com Deus, e muitos deles nem alcançaram a Terra Prometida.



Assim, os lugares aos quais eles frequentaram nestes 40 anos falaram sobre eles; demonstrando que eram murmuradores, obstinados, desobedientes e ingratos. A sequidão do deserto tornou seu coração empoeirado e sedento, mesmo quando Deus os alimentava e saciava sua sede.



Portanto que sejam revelados em você lugares especiais, que remetam a paz e tranquilidade e a um relacionamento profundo com o Deus criador. Deus o abençoe.

Bispo Abner Ferreira