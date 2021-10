BISPO3OUT - ARTE O DIA

Publicado 03/10/2021 06:00

Existem duas capacidades importantes das quais faremos uso durante toda a vida: a força e a resistência. A força, você usa para abrir aquela tampa super apertada, para levantar um móvel, para carregar um objeto pesado. Já a resistência é a capacidade de suportar um esforço por um longo período de tempo.



Exemplo: de tanto carregar o bebê no colo, a mãe ganha resistência suficiente nos braços para suportar segurá-lo por horas em uma fila. Coisa que um pai, por mais que seja mais forte e musculoso, dificilmente consegue aguentar.



Para subir uma ladeira, um carro vai depender da força, não da velocidade. Os halterofilistas, assim como os remadores e os corredores, também precisam fazer muita força. Esses atletas lutam contra as limitações do próprio corpo para se superarem cada dia mais. Atualmente, o recorde de levantamento de peso é de 457,5kg, batido pelo britânico Andy Bolton.



Contudo, a Ciência explica que a maioria das pessoas não utiliza nem metade da sua capacidade física. Isso significa dizer que, no momento em que alguém pensa que chegou ao limite do que aguenta, durante a prática de um exercício físico, essa sensação não representa, necessariamente, a realidade.



No entanto, ninguém precisa fazer força para segurar uma simples pasta de documentos, mas, de jeito para equilibrá-la ao percorrer uma longa distância. Um neurocirurgião precisa de muita técnica e resistência para passar horas operando uma pessoa. Ele não usa força física, pelo contrário, precisa de delicadeza nas mãos ao manipular os instrumentos.



Para conseguir emagrecer, uma pessoa precisa se esforçar bastante para rejeitar os alimentos que não são permitidos em uma determinada dieta. Isso não é fazer força, é resistência. Na vida, vão surgir situações em que será necessário fazer muita força para alcançar um determinado objetivo, mas em outros, acredite; tudo o que você precisa fazer é resistir.



Somos mais fortes do que pensamos ser. Quem já enfrentou um luto, sabe que, no início, a dor é tão grande que a sensação que se tem é que a vida está indo embora junto com a da pessoa que se foi, o ente querido. Mas, com o passar dos dias, a pessoa vence o luto, ganha experiência e se torna mais forte.



Não são apenas os momentos bons da vida que nos fortalecem. Na verdade, dores também fabricam gente forte. Na Palavra de Deus encontramos a fórmula certa para atravessar as adversidades da vida com sabedoria. Ela nos ensina a viver a vida, não com a nossa própria força, mas com a força de Deus. “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda” (Salmos 28.7a)”.



Entenda: nem sempre fazer força durante as adversidades é a saída. Pode ser que a solução esteja em apenas resistir. Resistir é não ceder, mas esperar em Deus. “Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam” (Isaías 40.31).



Bispo Abner Ferreira