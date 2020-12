Nossa Senhora do Pilar fotos de Divulgação

Por Thiago Gomide

Publicado 03/12/2020 10:15

Em outubro passado, uma notícia chamou atenção: depois de quase 50 anos, uma imagem furtada da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias, foi encontrada com um colecionador.



Foram anos de investigação para esse final feliz. A imagem representa Betsabá, conhecida na Bíblia como esposa do rei Davi e mãe de Salomão. É da primeira metade do século XVIII. Preciosidade.



Dona de um acervo tombado em 1938, a Igreja do Pilar tem uma construção que, por si só, é uma obra de arte. O altar, por exemplo, nos leva ao melhor do barroco joanino com traços de Minas Gerais.



Por falar no Estado vizinho, a Igreja ficava em um dos meios de campo entre Rio de Janeiro e a terra do pão de queijo. Parte do ouro abundante nas cidades mineiras era exportado através do porto dessa localidade. Nossa Senhora do Pilar era recanto de fé dos colonizadores, tropeiros, comerciantes e até de Dom Pedro I, que sempre dava uma paradinha quando estava indo de um canto para o outro.



Após ser ermida, transformada em pequena capela, a Igreja do Pilar começou a ganhar essa estrutura que conhecemos em 1720. Pensando em defender as riquezas, uma parte do imóvel servia como cabine de observação. Protegia-se assim também de possíveis ataques piratas.



Como pode-se imaginar, muita coisa aconteceu nesses 300 anos, inclusive uma recente obra de restauração. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) aportou dois milhões reais para que as melhorias saíssem do papel. Estima-se que tudo esteja pronto ainda no primeiro trimestre de 2021.



Que essa vacina chegue logo e tenhamos uma festa imensa, do tamanho e da importância da Igreja para o povo de Duque de Caxias e para a história do Brasil.

*



Ladrões de obra de arte



Há três anos, o diretor e documentarista Caio Cavechini lançou o ótimo “Cartas para um ladrão de livros”, que conta a história de Laéssio Rodrigues de Oliveira.



O nome já antecipa o passado do rapaz e o fruto de seus roubos. Os acervos da Biblioteca Nacional e do Arquivo da Cidade foram alguns dos saqueados.



O documentário só não esmiúça, por razões óbvias, quem são os poderosos que patrocinam esses assaltos. Meses atrás uma famosa empresa teve que devolver peças roubadas.



Melhor passar para o próximo ponto.



*



Dom Pedro I religioso



O imperador adorava ir também ao Outeiro da Glória...mas não era para rezar. Existia um túnel secreto que desembocava na Vila Aymoré, no começo do morro. O destino era a casa da Baronesa de Sorocaba, irmã de Marquesa de Santos, ambas amantes do fogoso gajo.



Era começar a missa para ele entrar no túnel.

