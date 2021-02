Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por Thiago Gomide

Publicado 08/02/2021 20:34 | Atualizado 09/02/2021 07:12

O clube Botafogo nasceu de uma troca de papelzinho em sala de aula.



Em 1904, o estudante Flávio Ramos, enfadado com a sonolenta aula de álgebra do professor general Júlio Noronha, resolveu mandar um bilhetinho para o colega Emannuel Sodré.



Era um convite para montar um time no Largo dos Leões. Um time que rivalizasse com o de amigos, criado na Martins Ferreira.



Os dois e mais uma galera deram o nome de Eletro Club.



Dona Chiquitota, avó de Flávio, achou aquele nome uma droga. Ela que sugeriu Botafogo, em homenagem ao bairro.



Pois bem, essa moçada e muitas outras que viriam peregrinaram por lugares defendendo as cores do nobre Botafogo.



No primeiro amistoso, em 1904, o resultado foi negativo. Na Tijuca, contra o saudoso Football and Athletic Club ( nomes em inglês eram uma realidade), os meninos botafoguenses não viram a cor da bola e tomaram de 3 a 0.



A primeira vitória veio em 1905. O primeiro campeonato carioca conquistado foi em 1910, com uma campanha de dar gosto. Goleadas atrás de goleadas.



O hino do clube ressalta isso na estrofe inicial: “ Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910”. Letra do gênio torcedor do América Lamartine Babo.



Sabe-se que o clube levantou taças antes disso, em 1906, por exemplo. Não dá para corrigir o hino, né? Ou dá?



A partir da década de 1930, viu-se crescer uma máquina. De 1932 a 1935, conquistou o tetracampeonato carioca. Não deixava os adversários respirarem.



Em Petrópolis, onde nasci e passei quase todos os fins de semana até os 16 anos, havia um bar chamado Itararé ( saudade!). Ficava em frente à antiga rodoviária, no centro da cidade. Ao lado do balcão, fotos do Garrincha comendo a famosa coxinha. Histórias não faltam de quando ele saia de lá direto para o Maracanã.



Ainda na Serra, garoto, recordo do temor de enfrentar o Botafogo de Túlio, Donizete, Gonçalves e etc. Para esse tricolor, 1995 foi mágico – apesar daquele Peixe engasgado na garganta. Para esse tricolor, havia uma única chance de sagrar-se campeão: não encontrando o time de General Severiano.



Na escola, grandes amigos eram (e são) botafoguenses. Na família, meu bisavô Fernando até guardava a bola assinada com a assinatura dos ídolos de 1968. Sei lá onde foi parar essa relíquia. Meu sogro também Fernando era botafoguense, daqueles de escutar no radinho, acreditar em supertição e fazer com que a filha seguisse o mesmo trajeto. Quando criança, desenhava o escudo do Fogão para minha tia Eliane, irmã de mamãe.



“Botafogo não é moda, é tradição”. Essa frase rolou nas redes sociais após a nova queda do alvinegro, lembrando também que, em toda a história da Seleção Brasileira, o clube foi quem mais cedeu jogadores ao escrete canarinho.



O Botafogo é enorme, bem diferente de uma horda de jogadores e diretores sem vontade de vencer. Sem entender o tamanho e responsabilidade em vestir o manto que Zagallo, Nilton Santos, Bebeto e tantos outros defenderam.



Ao passar pela Cobal do Humaitá, lembro que ali foi um dos primeiros caldeirões alvinegros. Ao passar pela sede, vejo o muro com diferentes ídolos. Ao passar pelo Maraca, recordo de assistir ao Vagner fechar o gol.



No dia que foi sacramentada a queda do Botafogo, recebi em minha sala o novo estagiário da rádio Roquette-Pinto. 18 anos nas costas. Tímido, mal dava para escutar a voz do rapaz, que acabou de ingressar na ESPM. O cenário só mudou radicalmente quando perguntei o time de futebol. “Sou Botafogo de Futebol e Regatas e cubro o vôlei do clube no twitter”, disse Pedro Albuquerque, olhar fixo e queixo levantado.



É de mais Pedros que precisamos.



*



*



*



