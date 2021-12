Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

Kakay - Divulgação

De repente, a gente volta a sentir um misto de ansiedade e medo. O recrudescimento da covid, a descoberta de mais cepas do vírus e a divulgação de novo surto de infectados em diversos países nos dão uma certa insegurança. Quando começamos a ouvir sobre a hipótese de voltar a fechar restaurantes, bares e museus em países da Europa, nós, inevitavelmente, lembramos dos momentos de horror a que o mundo foi submetido há tão pouco tempo. A solidão como companheira no período de isolamento e a contagem macabra dos mortos, que nos obrigava a ficar um pouco insensíveis como fuga para não enlouquecer, uma estratégia de sobrevivência.



Mais do que nunca, confirmamos a importância da vacina ao acompanhar o dia a dia dos novos internados com a constatação, óbvia, de que os negacionistas são os que mais sofrem com o maldito vírus. E ainda assim, continua o show de horror por parte daqueles que negam a importância da Ciência. Agora, a discussão sobre vacinar ou não crianças e adolescentes, como determina a Medicina, mostra, uma vez mais, o lado desumano, imbecil e cruel dos que insistem em negar a ciência. Nem a morte de mais de 610 mil pessoas conseguiu sensibilizar esses bárbaros.



E com tristeza vemos, dois meses após o final da CPI da Covid e a aprovação do relatório final, que nosso alerta sobre a necessidade de tirar os poderes imperiais do presidente da Câmara dos Deputados e do procurador-geral da República, infelizmente, tinha toda razão. Escrevi várias vezes que ou mudávamos a legislação, ou poderíamos não ter a efetividade do trabalho tão sério da Comissão Parlamentar que paralisou o país. O resultado proposto pelo relatório está longe de ter o efeito esperado.



O impeachment e um processo penal no Supremo Tribunal contra o presidente da República já saíram da pauta da sociedade. E o resultado do trabalho da CPI da Covid ficará como objeto de estudo de um tempo de trevas. Frustrante.

Com a possibilidade de um novo agravamento sanitário, voltamos a nos preocupar com os cuidados para o enfrentamento do vírus. Mas constatamos que não haverá punição para esse governo que foi o responsável direto pela intensificação da catástrofe. O Brasil passa a voltar os olhos para a necessidade de sobrevivência diante de uma realidade que sufoca a todos.



O país voltou ao mapa da fome, do qual tinha saído em 2012. Hoje, 27,4 milhões de brasileiros vivem em estado de pobreza extrema. São pessoas que passam fome diariamente. Ver a inflação chegar a dois dígitos e encarar os 15 milhões de desempregados, 14,1% da população, e outros milhões de subempregados. A chamada recessão técnica já é uma realidade. Constatamos que o fosso não tinha chegado ao fundo e que, talvez, nem tenha fundo.



E na certeza absoluta da impunidade, comprada a preço de ouro com a cooptação de parte dos congressistas, o presidente Bolsonaro, em plena segunda-feira, tem a desfaçatez de zombar do país dançando um funk e cantando uma música cuja letra misógina ofende as mulheres ao dizer: “Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela”.



Essa é a mensagem do presidente da República para as mulheres brasileiras neste final de ano. Num país onde a violência contra as mulheres cresce assustadoramente, a música escolhida pelo presidente tem como autor um artista acusado de ser agressor de mulher. Nunca é demais recordar que, durante o isolamento social, o Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio em 2020, um a cada 6 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse número, claro, é muito menor do que a realidade.



A esperança é que a saída desse estado de barbárie está nas nossas mãos, pelo voto, ainda que infelizmente demore mais um ano. Os brasileiros vão ter a oportunidade de tentar ter de volta um país que esses fascistas destroem diariamente.



É sempre bom lembrar que esse governo desmantelou as bases humanistas em todas as áreas. Reconstruí-las vai levar um longo tempo. Teremos essa tarefa pela frente. O que causa mais angústia é a certeza de que, para os desempregados e para os que têm fome, o tempo não para e cada dia perdido não tem volta. A espera pode ser possível para nós, mas para boa parte dos brasileiros ela é mortal. Vamos nos recordar disso todos os dias.



Socorro-me ao poetinha Vinicius de Moraes, no Poema de Natal:



“Para isso fomos feitos:

Para lembrar e ser lembrados

Para chorar e fazer chorar

Para enterrar nossos mortos -

Por isso temos braços longos para os adeuses

Mãos para colher o que foi dado

Dedos para cavar a terra.”



Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay