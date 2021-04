Por O Dia

Publicado 19/04/2021 05:00

Brasília - Socialistas que desejam ver Paulo Câmara vice de Lula da Silva espalham que o petista quer o governador na chapa presidencial de 2022. Balela, segundo grãos-petistas. Lula (foto) já é forte eleitoralmente no Nordeste e especialmente em Pernambuco. Mas obviamente não descarta o PSB e quer o partido como principal aliado. O PT e o PSB têm uma soma considerável de eleitores nos seis estados administrados pelas legendas. São Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba, no Nordeste; e Espírito Santo, no Sudeste. Podem, unidos, fazer frente forte aos votos do presidente Jair Bolsonaro nestes redutos. Na articulação, Lula vai afagar o partido aliado de modo que não precise ceder a vice, que pretende entregar a outro grande partido de centro-esquerda.

Novo Alencar

Lula já "tem" o voto nordestino e sonha com um empresário do eixo Rio-São Paulo que traga o amplo apoio da nata do PIB nacional. Seria um outro "José Alencar".

De saia

Lula já citou Luiza Trajano, dona da Magazine Luíza, que ajudou a então presidente Dilma Rousseff a se aproximar de grandes empresários no Conselhão do Palácio.

E o Ciro?

O PT quer puxar o PSB para evitar que o partido lance Câmara à Presidência, porque sabe que Ciro Gomes será lançado pelo PDT. É potencial aliado num eventual 2º turno, apesar das rusgas atuais.

Nova Carta

Lula não descarta lançar uma nova Carta ao Povo Brasileiro, como fez em 2002, na campanha eleitoral, comprometendo-se com o setor produtivo e bancário.

Manda-chuva

Tem as duas mãos e os 10 dedos do senador Renan Calheiros a CPI da Covid que vai mirar, entre outros, o presidente Jair Bolsonaro. Muita gente dentro do Senado ainda deve favores ao parlamentar de quando foi presidente da Casa, bem articulado e de trânsito suprapartidário.

'A técnica'

De repente o TCU, onde a maioria dos ministros do tribunal administrativo foi apadrinhada pelo PT, PSB, MDB, inocenta Dilma Rousseff na compra super-super- super faturada da refinaria de Pasadena (EUA). Então chefe da Casa Civil, Dilma era presidente do Conselho da Petrobras e deu o aval para o negócio.

Linha-direta

Em que pese pertencer ao PSB, oposição a Bolsonaro, o prefeito de Maceió JHC mantém linha-direta com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quinta-feira, JHC agradeceu Queiroga, numa rede social, pela remessa de novas doses da vacina contra a covid-19 para Alagoas. Maceió responde por 4 doses em cada 10 aplicadas no estado.

Lei brasileira

Anulado o processo de Lula da Silva no STF, além de deixá-lo elegível, a maioria dos crimes aos quais foi imputado vão prescrever por ter mais de 70 anos. É a Constituição.

Só de ida

Grandes empresários norte-americanos que moram no Brasil como CEOs de multinacionais não titubearam. Voaram para os EUA para serem vacinados. E lá ficaram.

Perdão de tributos

O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, receberam o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Jorginho Melo, para debater a situação do setor. O Governo criou grupo de trabalho para avaliar a anulação de tributos para os pequenos. Os empresários querem cinco a seis meses de perdão.

Zé Esplanador

Zé, o nosso fiel leitor – seu lema é "Perguntar não Ofende, Cobrar é de Direito" – quer lembrar à high society de BH que está na hora de tomarem a segunda dose do soro fisiológico contra a covid-19, na garagem dos ônibus coletivos.

ESPLANADEIRA

Publicidade

A atriz Fernanda Montenegro é a estrela de campanha que será lançada pelos shoppings da Aliansce Sonae para apoiar o combate ao coronavírus. A atriz empresta sua voz a uma carta endereçada ao vírus.

Vivaz fecha parceria com Clube de Regatas do Flamengo.

Publicidade

C6 Bank oferece curso gratuito de finanças pessoais para mais de 7 mil professores.

SBOC alerta que pacientes oncológicos não têm acesso a medicamentos já incorporados no SUS. De seis novos medicamentos, apenas dois estão disponíveis.

Publicidade

Será online amanhã o lançamento da publicação 'Dinâmicas de gênero no uso das tecnologias digitais: Um estudo com crianças e adolescentes na cidade de São Paulo'.