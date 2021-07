Empresa inova mercado pet e inaugura o primeiro CTI veterinário popular da rede - Pixabay

Rio - A Rede de Clinicas Veterinárias Apaixonados Por Quatro Patas vai inaugurar, na próxima terça-feira (20), a partir das 8h, o Centro de Tratamento Intensivo da Apaixonados, na Avenida das Américas, 3939, no Esplanada da Barra, Zona Oeste do Rio. A Apaixonadas já reconhecida como a maior rede de clinicas em sistema popular e que democratizou a medicina veterinária no Estado do Rio, agora tem uma infra estrutura que poucas clinicas possuem. Além de consultas com diagnóstico e laboratório clínico 24h, cirurgias em geral, castração, cardiologia com exames de eletrocardiograma e Dopller, radiologia, anestesia e controle da dor, dermatologista, hematologia, nefrologista, geriatria, ortopedia clinica e cirúrgica, e o principal, com internação e atendimento de emergência 24hs.

Essa novidade aconteceu com a compra do já existente CTI Veterinário da Barra. Há mais de 30 anos comandado pelo médico veterinário, Dr. Paulo Leal, a clínica é considerada uma das mais completas e bem equipadas unidades veterinárias do país, com equipamentos e especialidades que poucas clínicas veterinárias nacionais podem ter. Para o Dr. Paulo, "a fusão do CTI Veterinário com a Apaixonados por Quatro Patas veio da necessidade do fortalecimento da democratização do atendimento médico-veterinário no país, um conceito implantado pelo Mazinho há menos de quatro anos e que, na minha opinião, representa hoje uma fortíssima tendência em todo o mercado nacional".

Dalmar Lírio Mazinho, O CEO e fundador do Instituto e Franquias Apaixonados por Quatro Patas entende como um grande marco para a história da rede. "É com muito orgulho que anuncio que o CTI Veterinário na Barra da Tijuca agora faz parte da maior Rede de Clinicas Populares do Brasil. O Atendimento Popular com a qualidade do CTI Veterinário".

Sobre a Apaixonados: Uma das empresas do setor pet que mais apresentou crescimento no país nos últimos três anos está dando novos e importantes passos, demonstrando que os ideais de crescimento do seu idealizador, Mazinho, não têm limites. As clínicas Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do Brasil, acaba de inaugurar suas primeiras unidades no estado de São Paulo.

