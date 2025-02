A tutora Beatriz e sua cadelinha Giulia, fantasiada de palhacinha - Divulgação

Publicado 23/02/2025 00:00

Você pensa que o Carnaval é exclusivo para humanos? Pense novamente! A folia carioca tem se tornado cada vez mais inclusiva, abrindo alas para nossos amigos de quatro patas. Eventos dedicados aos pets têm ganhado destaque, proporcionando momentos de diversão para animais e seus tutores.

No Rio de Janeiro, por exemplo, blocos de rua como o “Blocão da Barra” e o “Blocão do Totó” já se tornaram tradição, reunindo cães fantasiados e seus donos em desfiles animados. Esses eventos celebram a alegria do Carnaval de maneira segura e divertida para todos os participantes.

Além dos blocos, shoppings da cidade também têm investido em programações especiais para os pets durante o período carnavalesco. O Ilha Plaza Shopping, por exemplo, promoveu neste fim de semana o “BloCÃO”, um evento que incluiu desfiles de fantasias para animais, gincanas e outras atividades interativas.

Bloco Pet: a alegria de desfilar na folia

Todos os anos, o “BloCÃO” conta com uma série de atrações e esse ano não foi diferente. Os bichinhos brilharam na folia realizada no Ilha Plaza, onde o ambiente climatizado garantiu conforto e segurança para pets e seus tutores.

A programação do evento estava repleta de atividades: houve uma gincana com premiação que animou a disputa, um bate-papo esclarecedor sobre adestramento de cães contou com dicas valiosas de uma especialista em comportamento canino, e o “CÃOcurso” de fantasias encantou a todos com a originalidade, fofura e criatividade dos desfiles.

Além disso, os participantes aproveitaram sorteios especiais para quem realizou compras na lojinha da Pet Boutique, fotos profissionais temáticas, uma feira de adoção em parceria com a ONG Patinhas de Ilha, e uma plataforma de vídeo 360° que capturou os momentos de pura diversão. Também houve demonstração de Reiki em cães, degustação de comidas naturais preparadas especialmente para os pets, distribuição de amostras grátis e brindes das marcas parceiras, e um Trio Elétrico Pet que virou o cantinho mais instagramável da festa.

Fernanda Kelly, idealizadora do evento, disse estar extremamente satisfeita com os resultados alcançados. “Ano passado nós recebemos 3 mil pessoas, foi uma grande festa. Esse ano, espero que o número seja superior”, afirmou. A empreendedora ressaltou que o ambiente climatizado do shopping proporciona condições ideais para os pets, com água e petiscos à disposição, garantindo a segurança dos animais durante a folia. “Para mim, é um momento de muita felicidade poder oferecer essa diversão para os animais no carnaval. E eu não faço isso sozinha, conto com uma equipe maravilhosa. Realmente, fico sem palavras para descrever o quão maravilhoso é poder realizar esse evento”, concluiu Fernanda Kelly.

Beatriz e seus Pugs: uma tradição de Carnaval em família

Todos os anos a dentista Beatriz Mosquéra, 32 anos, tutora dos pugs Giulia e Otto, participa do “BloCÃO” e compartilha sua trajetória e paixão pela folia com seus pets.

“Minha experiência com o blocão pet começou com o Getulio, meu pug que infelizmente nos deixou em 2022. Ele desfilava como Banguela de como “Treinar Seu Dragão” e marcou o início de uma tradição que se perpetua em nossa família. Desde então, cada ano é uma nova fantasia – já tivemos desde o Pikachu até o Unicórnio, e ele chegou a ganhar um cãocurso de Golpista do Tinder.”

Após a perda de Getulio, a tradição foi passada para Giulia, resgatada de maus-tratos, que rapidamente se adaptou à folia, tendo desfilado como Palhacinha, Wandinha e Dona Hermínia, entre outras criações divertidas. Com a chegada de Otto, o caçulinha, a brincadeira ganhou uma nova dinâmica.

“No primeiro Blocão da Pet Boutique, o Otto, que estava com um machucado no olhinho e usando o famoso ‘cone da vergonha’, virou o Dug do filme ‘Up’. E a Giulia, sempre criativa, já desfilou como Russel, o jovem escoteiro em busca de aventuras. É emocionante ver como a tradição se renova a cada ano”, contou Beatriz.

Para Beatriz, participar desses blocos é mais do que uma celebração do Carnaval; é uma forma de expressar amor pelos pets e de compartilhar momentos de pura alegria com uma comunidade que entende a paixão pelos bichinhos.

Patinhas e criatividade no bloco

Entre os foliões, Jéssica Oliveira e seus cães Theodoro e Pérola são presenças constantes na folia pet. “A tradição começou em 2019 com Theodoro fantasiado de policial e, em 2020, ganhamos o prêmio de melhor fantasia com o tema Uber. Desde então, nossos pets adoram desfilar”, conta Jéssica.

A chegada de Pérola à família não impediu a criatividade. “Eles já foram Coringa e Arlequina, Bananas de Pijamas, e até Chaves e Chiquinha. Este ano, Theodoro será Bobo da Corte e Pérola, bailarina de máscara”, destaca a tutora.

Para Jéssica, além da diversão, a segurança e o conforto dos pets são prioridades. “É um evento super animados e sempre bem organizado, pensado no melhor para os pets. Com o calor que vem fazendo no RJ, é ótimo que a folia aconteça em uma área coberta e com ar-condicionado. Assim, nossos peludos podem curtir, socializar e interagir com outros pets sem nenhuma preocupação para nós, tutores”, destaca.

Cheetarah: a florzinha superpoderosa no BloCÃO

Entre os foliões estava Cheetarah, que participou de seu terceiro BloCÃO ao lado da tutora, Bárbara Porto. Para ela, o evento vai além da diversão: é um momento de interação e cuidado. “Pular no BloCÃO é uma ótima oportunidade para a Cheetarah interagir com outros pets, curtir as brincadeiras e, para mim como tutora, é importante saber que há um espaço de folia pensado no conforto dela,” destaca Bárbara.

Cheetarah esbanjou charme com sua fantasia de Florzinha, das Meninas Superpoderosas. Nos anos anteriores, desfilou como sereia e, em sua estreia encantou como abelhinha. Mas, além da criatividade nas fantasias, Bárbara faz questão de priorizar o bem-estar da cadelinha durante a festa. “Aqui, priorizo sempre a hidratação — inclusive carregando água com a gente o tempo todo —, uso protetor nas almofadinhas das patinhas e fico muito atenta aos sinais dela. Qualquer desconforto, paramos e esperamos a energia recarregar,” ressalta.

Pets resgatados caem na folia com fantasias e muito amor

A história de Nicolas, de 4 anos, e Lolita, de 8, é marcada por superação. Resgatados de maus-tratos, hoje eles fazem parte da família de Graziela e Tatiane, que não deixam o Carnaval passar em branco. “Eles não podiam ficar de fora dessa festa, amam se fantasiar e brincar com outros cães”, conta Graziela.

Neste segundo ano de Blocão, Nicolas e Lolita desfilam como Superman e Mulher-Maravilha. “Ano passado, foram Chaves e Chiquinha, e foi pura nostalgia!” lembra Tatiane, que se preocupa com a segurança dos animais durante a folia. “É essencial usar roupas leves, ir em horários com menos sol e sempre levar água. O protetor solar nas patas e no focinho também é importante.”

Mas a diversão não é o único foco da família. As tutoras enfatizam a importância dos cuidados durante a folia. “Acho que o mais importante nessa época é usar acessórios e roupas leves que deixem o pet confortável, ir em horários com menor incidência solar — a partir das 17h — ou em locais fechados e climatizados, oferecer bastante água e usar protetor solar no focinho e nas patinhas,” ressalta Graziela.

Ver Nicolas e Lolita brincando com outros cães, exibindo suas fantasias e recebendo petiscos é, para elas, um símbolo de superação e amor. “Eles amam! É muito gratificante ver a alegria deles e poder compartilhar esse momento em família,” finaliza Tatiane.