Por O Dia

Publicado 05/04/2021 14:19 | Atualizado 05/04/2021 14:19

Danilo Gentilli usou as redes sociais para contar que passou por 'maus bocados' durante o feriadão da Páscoa. Segundo o apresentador, ele teve uma grave reação alérgica a um medicamento e precisou ser socorrido às pressas, após ter apresentado quadro de choque anafilático.

"Passei por maus bocados nessa Páscoa. Por acidente, tomei uma medicação que não podia. Sou alérgico e começou a dar choque anafilático, meus olhos e minha traqueia começaram a inchar muito. Foram momentos bem tensos, mas nesse momento a gente começa a meditar sobre as coisas que são realmente importantes na vida. Com meu rosto e minha traqueia inchando, eu passei por maus bocados", conta o apresentador do 'The Noite.

Gentilli ainda disse que por pouco não precisou ser intubado. "Fiquei em observação, agora que estou melhorando. Se minha traqueia não regredisse eu iria precisar ser intubado. Se eu fosse intubado seria um risco gigantesco pra mim, porque eu não poderia ser medicado e poderia ir pro saco. E quando eu pensei que poderia ir pro saco, eu tive paz, porque eu lembrei em quem eu tenho crido. E eu lembrei que porque ele vive, eu também viverei. Lembrei que por causa dele, ainda que eu morresse, eu viveria. Essa é a certeza da minha fé", disse o humorista.