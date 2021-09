Neto Santos e Mileide Mihaile - Reprodução de internet

Publicado 14/09/2021 14:14 | Atualizado 14/09/2021 14:37

Nesta terça-feira (14), dia da estreia de 'A Fazenda', Neto Santos, namorado de Mileide Mihaile, fez questão de fazer uma declaração de amor pública para sua amada. Usando o seu Instagram, ele publicou uma foto do casal com a seguinte legenda: "É hoje!! Dia bastante especial para quem vem acompanhado todo o esforço e correria para que tudo fique perfeito para essa nova jornada que se inicia, jornada que trará com certeza bons frutos. Que Deus te abençoe lá dentro amor, siga sua intuição, seja feliz e não se preocupe porque aqui fora está tudo caminhando do jeito que você desejou. Estou junto com sua família, amigos e todas as pessoas que querem sua vitória e o seu bem aqui na torcida por você! vai dar tudo certo! Te amo".

Mileide foi anunciada participante da 'Fazenda' durante o programa 'Hoje em Dia', exibido no último dia 9.