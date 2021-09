Yugnir Ângelo e Mirela Janis nas Maldivas - Reprodução de internet

Publicado 14/09/2021 07:11 | Atualizado 14/09/2021 07:11

Existe um famoso ditado popular: "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". E parece que Yugnir Ângelo resolveu levá-lo ao pé da letra. Pouco tempo depois de Mirela Janis terminar o noivado com o rapaz , ele passou a ir atrás dela nas viagens . A influencer até contou isso pra coluna. Agora, com a ida da cremosinha pras Maldivas, Yugnir não fez diferente: pegou um avião e foi encontrar sua amada. E não é que a reconciliação veio? O rapaz publicou uma foto dos dois se beijando no mar cristalino...