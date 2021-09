Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 14/09/2021 05:00 | Atualizado 14/09/2021 08:42

A modelo e musa do Corinthians em 2018, Paula Lima, levou um susto ao descobrir que um golpista criou um perfil fake usando as suas fotos. A surpresa foi ainda maior quando descobriu que o farsante está ganhando dinheiro com a venda de suas fotos nuas. "Eu vendo fotos e vídeos em meus stories somente para assinantes, que são selecionados através da função 'Melhores Amigos' no Instagram. Ele pega esse conteúdo e sai vendendo. Eu já denunciei à rede social e ninguém faz nada".



Paula, que é também musa da Acadêmicos da Tucuruvi no Carnaval de São Paulo, reconhece o perigo do perfil fake para os seus seguidores. "Esse bandido está de posse dos dados dos internautas. É um perigo e pode até sobrar pra mim. Estou ficando desesperada", explicou à coluna.