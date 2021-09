Zezé Mota e Valmir Moratelli - Rodrigo Santos/Raphael Vasconcelos/Divulgação

Zezé Mota e Valmir MoratelliRodrigo Santos/Raphael Vasconcelos/Divulgação

Publicado 14/09/2021 02:00

O que pensa a terceira idade sobre a passagem do tempo numa época de tanta incerteza? Todo filmado durante a pandemia, "Prateados – A Vida em Tempos de Madureza", de Valmir Moratelli e Libário Nogueira, se propõe a responder a essa questão. O lançamento é no próximo dia 27 no GNT e, em seguida, no Globoplay. Antes disso, estará no Festival Guarnicê 2021, realizado no Maranhão, de 17 a 24 deste mês, de forma híbrida, com programação on-line e nos cinemas de São Luís.

"O filme reforça a necessidade de valorizar a 'biblioteca humana' que temos à disposição, quando se dá chance aos idosos de falarem de suas vivências. A doceira do subúrbio, a senhorinha que tem fantasias sexuais, o ator da novela da Globo... Todo mundo tem uma história interessante", enfatizou Moratelli, em seu segundo longa.

"Prateados" é um registro sobre valores de uma etapa da vida invisibilizada pela sociedade, com participação de Zezé Motta, Tonico Pereira, Romeu Evaristo, Noca da Portela, entre outros. As histórias são muito envolventes. Quanto à produção, Zezé se revelou vaidosa: "Sou filha de Oxum!". Romeu, por sua vez, cantou um samba seu até hoje inédito. Já Tonico falou do medo da morte: "Se eu estiver acordado quando ela chegar, certamente a gente vai sair na porrada. Vamos ver quem vence!".