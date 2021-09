Cristina Mortágua - Reprodução

Cristina MortáguaReprodução

Publicado 14/09/2021 05:00 | Atualizado 14/09/2021 09:53

Cristina Mortágua passou mal no último final de semana e após uma consulta de emergência. Os médicos pediram uma série de exames. Já diagnosticada com transtornos depressivos e menopausa, a atriz revelou não ter dinheiro e resolveu pedir ajuda financeira aos seus seguidores para conseguir pagar os tratamentos. Nesta segunda-feira (13), Cristina foi muito criticada e, em conversa exclusiva com à coluna, ela desabafou que vendeu quase todos seus pertences e que mora de favor em um dos apartamentos da mãe.



fotogaleria

"Estou sem dinheiro e cheguei a pedir ajuda porque é um caso de doença. Me mandaram procurar o SUS e eu apaguei os posts. Vou sobreviver a dor do jeito que Deus quiser. Tem gente que só dá valor ao dinheiro ou depois que a pessoa morre", dispara Cristina, que acusa a mãe de não ajudá-la. "Ela ainda diz que está perdendo dinheiro comigo em um dos seus imóveis".

A também apresentadora revelou que por conta do repouso absoluto de uma semana recomendado pelos médicos, ela aproveitar para terminar o livro que pretende lançar em breve. "Vou falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu acabei de publicar nas minhas redes sociais um conto verídico, que está nessa publicação. Conto sobre uma relação que tive com um homem na época que o meu filho, Alexandre, tinha seis anos e isso foi no início dos anos 2000. Hoje, esse rapaz é político e prega a moral e os bons costumes. Ah... e ainda usa a religião para se promover", adianta Cristina.