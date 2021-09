MC Gui é confirmado em 'A Fazenda 13' - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 09:04 | Atualizado 14/09/2021 11:19

Com a confirmação de MC Gui na décima terceira edição de 'A Fazenda', da RecordTV, os internautas resolveram relembrar 'os últimos acontecimentos' na vida do artista, como o episódio em que foi acusado de fazer bullying com uma criança em um parque da Disney.

Além de expor a garota, o funkeiro ainda fez alguns comentários irônicos sobre a fantasia dela. Vale ressaltar que, após a publicação do vídeo em suas redes sociais, ele começou a sentir os efeitos não apenas nos prejuízos para sua imagem, mas também no bolso.

