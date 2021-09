Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 14/09/2021 05:00

O namoro de Jojo Todynho e Márcio Felipe vai de vento em popa. Depois de um final de semana só de amor em uma pousada e praia em Paraty, na Costa Verde, a funkeira circula com o cordão de ouro com a letra M no pescoço. Vale lembrar que esta humilde colunista revelou que ela tirou o rapaz da comunidade da Muzema, vizinha de Rio das Pedras, na zona oeste carioca, e alugou um imóvel para ele na Taquara, bairro onde a campeã de 'A Fazenda 12', mora e tem uma casa comprada com o dinheiro do reality da Record, mas que está sendo reformada.