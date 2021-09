Larissa Manoela - Reprodução de internet

Publicado 14/09/2021 14:47 | Atualizado 14/09/2021 14:53

Larissa Manoela surpreendeu a todos na tarde desta terça-feira (14). Ela apareceu com os cabelos mais escuros em seu Instagram: "Se eu não consegui dormir, não é cafeína é culpa da NOVA MORENA Okay, essa música definiu tudo! Eu quase não consegui dormir, era tanta ansiedade pra compartilhar com vocês a minha nova versão…TÁ AÍ! O 'come back' veio e veio acompanhado de uma nova fase mega especial. Gostaram?", questionou ela.

A mudança tem um motivo: 'Além da Ilusão', próxima novela da Globo que traz Larissa Manoela no elenco. Na trama, ela interpreta as irmãs Elisa e Isadora em décadas diferentes.