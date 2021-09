Dinei - Reprodução

DineiReprodução

Publicado 14/09/2021 16:35 | Atualizado 14/09/2021 16:35

Na sequência, explicou que aquele montante era parte do cachê que havia recebido da Record e que ia ter acesso ao comprovante para desmentir a versão 'dessa oportunista', como fez questão de ressaltar: "Manda a Erika tirar os extratos dela antes do 'Ilha Record' e do mês de maio. Ela recebia R$ 1.200,00, porque trabalhava com telemarketing e foi mandada embora. Como é que ia juntar R$ 15 mil, sendo que só ficou oito meses na empresa?".

O ex-atleta também falou que tirou o valor porque sabia que ela ia fazer alguma coisa contra, "como essa palhaçada que está fazendo comigo agora", e pensou: "O dinheiro é meu, vou tirar". Questionado sobre o fato de os depósitos serem feitos em outra conta por causa de um bloqueio judicial referente à pensão alimentícia, conforme Erika relatou, afirmou não proceder. "Como é voltada para empresa, colocava lá para ficar guardado. E tem outra, a rescisão trabalhista dela deu R$ 2.300,00", justificou, enviando o relatório das últimas transações bancárias.

Por fim, enviou dois vídeos: um em que mostra um profissional confirmando que a porta estava intacta e sem sinais de chute ou arrombamento; e outro com o depoimento do porteiro do prédio em que mora, identificado como Max, desmentindo a agressão e ratificando o chamado de um chaveiro às 4h30 de segunda.