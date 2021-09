Olga Bongiovanni - Divulgação

Olga BongiovanniDivulgação

Publicado 30/09/2021 05:00

Olga Bongiovanni comemora o sucesso nas redes sociais de seu novo programa feminino, o 'Divina Receita', que é gravado inteiramente em sua casa, local idealizado como cenário da atração. "Aqui entrou a força das redes sociais. Logo que cheguei de São Paulo explodiu a pandemia. Além de estar enclausurada, meu público reclamava por eu não estar mais na TV aberta. Comecei então a cozinhar às quartas à noite e às segundas com entrevistas e prestação de serviço. Eu não tinha ideia do bem que faria a mim e ao meu público, claro", diz. "É tudo de verdade. Muitas receitas começam na horta. Eu colhendo ervas, temperos, hortaliças. Dia desses fiz uma receita deliciosa com couve, colhida na hora. Além de prazeroso, gera imagens muito bonitas", conta ela.