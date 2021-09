Felipe Prior - Reprodução

Felipe PriorReprodução

Publicado 30/09/2021 05:00

Desde que deixou o 'BBB 20', Felipe Prior vem sendo objeto de desejo da Record TV para compor o elenco de 'A Fazenda'. No entanto, a emissora evangélica vai ficar só sonhando com a participação dele. É que o arquiteto tem pesado beeeeeeem a mão na hora de pedir o cachê. Para a edição deste ano, ele estipulou a bagatela de nada mais, nada menos que, R$ 600 mil. Alguém avisa que o máximo do máximo que a Record paga, quando se trata de um artista bem requisitado no mercado do entretenimento, é R$ 150 mil?