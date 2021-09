Renata Benévolo e Rodrigo Saldanha - Divulgação

Renata Benévolo e Rodrigo SaldanhaDivulgação

Publicado 30/09/2021 05:00

Renata Benévolo e Rodrigo Saldanha, do grupo 'Os Abelhudos', estão de volta, mas desta vez, em um trabalho duo. Eles retornam ao mercado musical com o lançamento da música 'Vem Comigo', que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de hoje. O videoclipe da faixa será lançado ainda este ano.



Renata e Rodrigo já se encontraram, em momentos anteriores, para regravar, junto a Diego Saldanha (outro ex-integrante dos 'Abelhudos' e irmão de Rodrigo), sucessos antigos da banda como: 'Dia de Paraíso' e 'As Crianças e os Animais'. Os vídeos estão disponíveis no Youtube.