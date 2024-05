APOSENTA26MAI - ARTE KIKO

Publicado 26/05/2024 00:00

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul vem enfrentando a maior catástrofe climática que já se teve registro no estado. Centenas de cidades sofreram e ainda sofrem com enchentes que fizeram com que milhões de pessoas perdessem bens materiais e entes queridos. Por conta dessa tragédia, o Governo Federal teve que realizar algumas ações para auxiliar financeiramente essas pessoas, assim como facilitar alguns procedimentos burocráticos. Uma dessas ações é a suspensão por 60 dias de prazos para cumprimento de exigência nos requerimentos do INSS no RS. Entenda melhor.No dia 22 de maio, o Ministério da Previdência Social e INSS publicaram portaria conjunta MPS nº15 no Diário Oficial da União que traz medidas administrativas que vão facilitar os atendimentos aos segurados da Previdência Social que foram afetados pelas catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul.