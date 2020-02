Começou a disputa interna dos partidos à Prefeitura do Rio

A política do Rio pega fogo. O PSC do governador Wilson Witzel e do pastor Everaldo decidiu por candidatura própria na capital e falta pouco para anunciar oficialmente o nome que representará o partido. No interior, terão candidatos a vereador em 53 municípios.

O prefeito Marcelo Crivella está mergulhado na sua agenda política. O ex-prefeito Eduardo Paes optou pelo estilo mineiro fingindo não estar nem aí, mas é candidatíssimo. O presidente do PDT, Carlos Lupi, garantiu no sábado (8) que o partido caminhará com a deputada Martha Rocha.

Marcelo Freixo é o candidato mais forte da esquerda. Acordo fechado. A costura feita neste fim de semana, com a presença de Lula no Rio, enlaçou PT e PSOL. Um dos articuladores desta união foi o ex-senador Lindberg Farias. Faltam trazer o PV, PC do B e PCB. A REDE apoiará, caso Freixo vá para o segundo turno.

O vereador Reimont foi um que ficou feliz com a aliança com Freixo. Depois de perder a base que tinha entre católicos, o ex-seminarista estava preocupado com a grande quantidade de concorrentes na nominata petista. Do outro lado, o grupo que defendia a candidatura da deputada federal Benedita da Silva é pequeno, mas barulhento. Figurinhas carimbadas como Carlos Santana, Luiz Sergio, Almir Aguiar, Dona Zica, Edson Santos, Dema e Lucia Reis tiveram que aceitar as ordens de Lula. Benedita ficou com a tarefa de reunir e mobilizar 17 núcleos regionais evangélicos para discutir uma agenda propositiva.

Funk, Regina e Verônica

As diferenças de pensamento de Regina Duarte e da vereadora Verônica Costa (MDB) estão na mesa. A futura secretária de Cultura quer criar um evento para a família ao lado de cada baile funk do país. A "Mãe Loira" está convencida que o caminho não é esse.

"A criminalização da pobreza e do movimento funk não começou hoje. O funk salva vidas. Mudamos histórias e fazemos a ressocialização de milhares de pessoas. Já perdi as contas de quantos tiramos do crime e das drogas. Eu acho irresponsável tentar mostrar que o baile é um lugar que não tem espaço para a família. Se o governo está preocupado com a violência e com as drogas, a solução não é atacar o baile funk, mas sim dar educação e mais oportunidades para a população", disse Verônica.

Guarda armada

O vereador Jones Moura (PSD), presidente da Comissão de Segurança da Câmara, está trabalhando firme nos bastidores para conseguir votos a favor do seu projeto de emenda à lei orgânica do município que permitiria o uso de armas letais pelos guardas municipais do Rio."Se o projeto for aprovado em fevereiro, a guarda armada já poderia estar nas ruas em agosto", garante.

Ricardo Amaral em alta

Quem aposta que Witzel vai liberar R$ 40 mi para investimentos em turismo, também garante que R$ 5 mi irão direto para projetos de Ricardo Amaral. Já tem gente sofrendo antes da hora.

PICADINHO

Economista Guilherme Mercês é o novo reforço da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Mercês elaborou o programa econômico de Romário na campanha para governador em 2016.

Felipe Cáceres passa a ser assessor especial do Secretário Lucas Tristão.

