Desertor da PM se diz perseguido

O youtuber Gabriel Monteiro foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por deserção, que é considerado crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. Amigos de Monteiro dizem que a decisão publicada no Boletim da PM desta terça-feira (4) teria sido recebida por ele como "uma medalha". A estratégia do youtuber é se dizer perseguido pelos poderosos. O estilo espalhafatoso e exibicionista de Gabriel é muito mal visto pelos seus colegas de corporação. O ex-militar era lotado no 34º BPM (Magé) e faltou ao serviço para o qual foi escalado no dia 22 de julho deste ano. E não foi a primeira vez que ele contraria ordens superiores. Certa vez, um oficial chegou a se desentender com ele e dizer que ele deveria deixar de se "comportar como uma estrela, que ele não era". Conforme o processo, a corporação tentou encontrá-lo no endereço fornecido à PM. A decisão de expulsar Gabriel foi do secretário da PM e comandante-geral, coronel Rogério Figueredo. Ele é considerado "problemático" e frequentemente entra em confronto nas redes sociais, onde costuma ser ridicularizado por internautas. Em março deste ano, o youtuber teve o porte de arma suspenso por conta de outro processo administrativo disciplinar na corporação.

Campanha coletiva pronta para lançamento

A coluna foi a primeira a noticiar a existência de uma campanha coletiva política chamada Bancada do Livro já para a eleição municipal deste ano. Nesta semana, o grupo decidiu que o "CPF" que representará no pleito será o de Vanessa Daya, militante de Buriri Congonha, que montou uma biblioteca comunitária e o projeto socialLer e Saber na comunidade.

Templo é essencial?

Deputados discutem hoje (6), na Alerj, projeto de lei da deputada Rosane Felix, que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população do estado em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Menos recursos para o 1746

Apesar das constantes reclamações do serviço prestado pelo antes bem sucedido 1746, o prefeito Crivella decidiu reduzir em 15% os recursos para gerir o programa. Serão R$ 6,6 milhões a menos e o contrato de R$ 45,7 milhões minguará para R$ 39,1 milhões. A vereadora Teresa Bergher disse que vai cobrar explicações.

Injeção de dólares "brasileiros"

A Tecnorap, um dos principais distribuidores de produtos para construção civil no Brasil, foi comprada pela Alchemco. Com sede em Richmond, nos Estados Unidos, o grupo é controlado por brasileiros e levou o prêmio de produto mais inovador na última feira mundial do concreto em Las Vegas. É um mercado mundial de US$ 100 bilhões ao ano. Com a valorização do dólar, os empresários estão de olho em outros negócios no Brasil.

PICADINHO

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa aos usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que as intervenções no tráfego da Serra, para possibilitar o serviço de reconstrução de placas do pavimento rígido serão mantidas até 31 de agosto.



PetMóvel, trailer de castração de animais em Mangaratiba, está de volta e vai permanecer até o dia 15 de agosto na Fazenda Ingaíba.



Metade das cidades brasileiras ainda despeja lixo a céu aberto e 58% delas não têm sustentabilidade financeira para tratar os resíduos, revela Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana 2020.