A atriz que abraçou a bandeira do meio ambiente e foi à luta

A projeção internacional de Lucélia Santos como atriz cresceu depois que a telenovela brasileira "Escrava Isaura" foi exibida em 79 países, sempre com sucesso de público. Mas ela também é diretora, autora, produtora brasileira e, ainda, ativista em favor do meio ambiente.

Por um ano, morou em Portugal enquanto gravava a novela "Na corda bamba", do canal TVI e escrita por Rui Vilhena. Para ela, se ausentar do Brasil este período foi conveniente para sua saúde mental, já que chegou a tornar pública sua revolta à atual situação política e econômica do país. Numa entrevista no ano passado, Lucélia disse que se sentia "perseguida". "Eu sempre tive uma posição de esquerda, assumidamente. Sempre tive do lado dos trabalhadores e das populações mais afetadas...". A atriz está convencida que o Governo Bolsonaro é o "pior momento do Brasil desde a ditadura militar".

Nesta entrevista ao Informe do Dia, Lucélia Santos se joga inteira a explicar sua maior preocupação com o Brasil neste momento e abraça a causa ambiental com todas as suas forças. Por morar no Rio de Janeiro, a atriz está muito envolvida com a preservação da floresta do Camboatá, onde a Prefeitura da cidade defende a construção de um autódromo. E olhar para a tribo Xavante também é outra das suas preocupações.

A sua dedicação à preservação do meio ambiente só é comparada com a sua entrega ao ofício de atriz, de representar. Quando despertou em você esta vocação de dedicar seus dias ao planeta?