Sem vacina, desfiles na Sapucaí tiveram que ser adiados, assim como o Carnaval de rua Cleber Mendes/Agencia O Dia

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 16/02/2021 05:00

A impossibilidade de realização do desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí trouxe um impacto terrível para a rede hoteleira, setor de bares e restaurantes e transporte. Hoje, em situação normal, estaríamos vivendo uma feliz terça-feira de Carnaval. Hoje, vamos prosseguir a pauta que inauguramos ontem sobre o que os administradores públicos e os políticos podem fazer agora para que a festa do ano que vem compense o rombo de caixa de 2021. O estudioso Hélio Rainho diz que "o Carnaval precisa de uma leitura séria e respeitosa pelos poderes políticos constituídos; não apenas por sua força como vetor antropológico de expressão da nossa cultura popular, mas também como poderoso alicerce de uma alavanca da economia criativa do país. É preciso que os poderes políticos se aliem a essa manifestação e a fortaleçam, estruturando a captação de recursos, a organização, as atrações, potencializando o evento como uma vigorosa estratégia de médio prazo para a recuperação de nossa economia".



ALAVANCA FINANCEIRA E CULTURAL



O analista de bateria Bruno Moraes complementa: "o Carnaval é a maior representatividade cultural do Brasil para o mundo, somente isso, faz com que os políticos do país tenham esse 'produto' como oportunidade para alavancagem do turismo, de nossa cultura e da nossa arte. Música, ritmo, dança, história, cultura, espetáculo, show, entretenimento, ancestralidade... está tudo lá nessa festa que chamamos Carnaval!". A professora Eliane Santos Souza, uma das maiores autoridades em dança de mestre-sala e porta-bandeira do Brasil, é econômica, mas no ponto: "Políticos têm de defender e lutar para que a vacina seja para toda a população. E tem de ser já! Não vejo empenho dos políticos para que isto aconteça: sem vacina, sem aglomeração, sem festa, sem Carnaval", diz ela.

Trabalho decente

A deputada Dani Monteiro (Psol), a mais jovem parlamentar da Alerj, entrega o relatório final da Comissão Especial da Juventude da Assembleia Legislativa com proposta de criação de plano de ação para promoção do trabalho para jovens de 18 a 29 anos do estado do Rio. "Somos um batalhão de quase 4 milhões de pessoas", diz ela. O trabalho reuniu mais de 800 voluntários em audiências públicas, visitas técnicas e escutas temáticas.

Colegiado

A Câmara Municipal do Rio terá sua primeira reunião do Colégio de Líderes, na próxima quinta-feira, quando a Casa retorna do recesso legislativo. O instrumento foi instituído pelo atual presidente da Casa, vereador Carlo Caiado, com o objetivo ampliar a participação democrática dos líderes partidários nas decisões da Casa.