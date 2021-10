Politica - Evento Conselho da Cidade, no Palacio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Na foto, Pedro Paulo, secretario municipal de fazenda e planejamento.. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/10/2021 11:12

O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, anunciou há pouco que os salários dos servidores voltarão a ser pagos no segundo dia útil do mês.

Em novembro, no entanto, o dinheiro vai bater na conta ainda antes: em homenagem ao mês em que é comemorado o Dia do Servidor, e com um feriado logo no início, o pagamento já será no dia 1º.

A atual administração vinha sendo muito cobrada para retomar a prática: na gestão anterior, a remuneração passou a ser recebida pelos trabalhadores apenas no quinto dia útil do mês. Na época, o Palácio da Cidade argumentava ser necessário esperar o recolhimento de tributos, como o ISS, para acertar a folha.