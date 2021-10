Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 19/10/2021 16:38

Marcelo Crivella (Republicanos) teve uma nova vitória nos tribunais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, repetiu a decisão anterior de manter o caso do 'QG da Propina' contra o ex-prefeito no âmbito da Justiça Eleitoral. Com isso, especula-se que é grande a possibilidade do o processo acabar... extinto.



O caso havia sido apresentado pelo Ministério Público à justiça comum, mas mudou de instância por uma decisão do ministro, após um recurso da defesa de Crivella. O colegiado de desembargadores, por sua vez, não viu crime eleitoral - e devolveu o processo à instância original. Mas a nova decisão de Gilmar, desta terça- feira (19), confirma o posicionamento anterior do ministro.