Deputado Alexandre Freitas (Novo)Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 17/10/2021 11:00

A Assembleia Legislativa do Rio pode ter, em breve, uma reedição da CPI das Milícias — com um novo foco. O deputado Alexandre Freitas conseguiu 33 assinaturas para iniciar uma investigação parlamentar sobre os grupos paramilitares, mas desta vez, apurando o relacionamento com empresas que têm o monopólio de serviços como gás, internet e TV a cabo nas áreas dominadas. Um dos objetivos é estabelecer ser os empresários também são coagidos — ou se atuam em parceria com os criminosos.